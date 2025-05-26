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07:28, 26 мая 2025Мир

На Западе уличили спецпосланника Трампа во лжи

Журналист Боуз: Спецпосланник президента США Келлог врет, пытаясь очернить РФ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога, назвавшего удары по Киеву нарушением Женевских протоколов и призвавшего к немедленному прекращению огня, обвинив чиновника во лжи и попытке очернить Россию.

«Россия не убивает никого без разбора. Если бы это было "нацелено на мирных жителей", они бы умирали десятками тысяч в неделю», — написал журналист, подчеркнув, что Украина намеренно размещает военные объекты в населенных пунктах. Удары России по Украине Боуз назвал закономерными, пояснив, что таким образом Москва отвечает на провокации Киева и лишает его возможности бить по своей территории.

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Журналист также добавил, что мирным людям ничего не угрожает, и Келлог это прекрасно знает.

Ранее спецпосланник президента США назвал атаки России неизбирательными, добавив, что под ударами, в частности, якобы оказались женщины и дети.

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