Журналист Боуз: Спецпосланник президента США Келлог врет, пытаясь очернить РФ

Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X прокомментировал высказывание спецпосланника президента США Кита Келлога, назвавшего удары по Киеву нарушением Женевских протоколов и призвавшего к немедленному прекращению огня, обвинив чиновника во лжи и попытке очернить Россию.

«Россия не убивает никого без разбора. Если бы это было "нацелено на мирных жителей", они бы умирали десятками тысяч в неделю», — написал журналист, подчеркнув, что Украина намеренно размещает военные объекты в населенных пунктах. Удары России по Украине Боуз назвал закономерными, пояснив, что таким образом Москва отвечает на провокации Киева и лишает его возможности бить по своей территории.

Журналист также добавил, что мирным людям ничего не угрожает, и Келлог это прекрасно знает.

Ранее спецпосланник президента США назвал атаки России неизбирательными, добавив, что под ударами, в частности, якобы оказались женщины и дети.

