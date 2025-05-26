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17:51, 26 мая 2025Россия

В России предупредили о подготовке Украиной наступления

Депутат МГД Медведев заявил, что ВСУ ведут подготовку к наступлению
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к летнему наступлению, и сообщения в западных СМИ о якобы тяжелом положении украинских войск лишь подтверждают это. Об этом заявил в Telegram журналист и депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев.

Как предупредил депутат, появление публикаций, в которых говорится о падении морального духа у украинских подразделений, нехватке боеприпасов и живой силы у ВСУ, с большой долей вероятности является дымовой завесой, которая прикрывает подготовку Украиной контрудара.

«Да, я слышал наших экспертов, что у ВСУ нет сил для наката. Но, летом 2023 я тоже, от тех же экспертов слышал, что ВСУ не пойдут в наступление. Так что массовая печаль в западной прессе в заблуждение нас вводить не должна», — заявил Медведев.

Все не так плохо у Киева. Победить нет, а делать пакости могут вполне

Андрей Медведев

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США не ограничивают дальнобойность поставляемого Украине оружия. В России увидели в этом попытку сорвать украинское урегулирование.

ЖЗЛ
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