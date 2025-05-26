Депутат МГД Медведев заявил, что ВСУ ведут подготовку к наступлению

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут подготовку к летнему наступлению, и сообщения в западных СМИ о якобы тяжелом положении украинских войск лишь подтверждают это. Об этом заявил в Telegram журналист и депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев.

Как предупредил депутат, появление публикаций, в которых говорится о падении морального духа у украинских подразделений, нехватке боеприпасов и живой силы у ВСУ, с большой долей вероятности является дымовой завесой, которая прикрывает подготовку Украиной контрудара.

«Да, я слышал наших экспертов, что у ВСУ нет сил для наката. Но, летом 2023 я тоже, от тех же экспертов слышал, что ВСУ не пойдут в наступление. Так что массовая печаль в западной прессе в заблуждение нас вводить не должна», — заявил Медведев.

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