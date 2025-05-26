Назвавший мать бойца СВО «животным» чиновник получил корочку участника боевых действий

Оскорбивший мать бойца специальной военной операции (СВО) глава Тимашевского района Краснодарского края Андрей Палий стал участником боевых действий (БД). Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.
26 мая в Telegram была опубликована фотография якобы выданного чиновнику удостоверения участника БД.
В районной администрации подтвердили выдачу Палию удостоверения. Это объяснили привлечением чиновника к выполнению «специальных задач». Из комментария следует, что Палий и ряд сотрудников администрации оказывали помощь местной воинской части. Выданные удостоверения не дают прав на льготы и не считаются присуждением категории, подчеркнули там.
В конце 2024 года Палий назвал мать участника СВО – депутата Совета Медведовского сельского поселения Екатерину Сандецкую – «тупорылым животным». Летом того же года женщина получила орден Мужества за сына, который не вернулся из зоны боевых действий.