Нежелание Киева обменивать «азовцев» объяснили

Гагин: Киев не стремился обменивать «азовцев» из-за их нежелания воевать

Бойцы нацбатальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) после возвращения из плена не стремятся возвращаться на фронт. Вероятно, поэтому Киев почти не просил включать их в списки на обмен по формуле «1 000 на 1 000», объяснил ТАСС военный и политический эксперт Ян Гагин.

«Как мы видим, на линии боестолкновения "азовцев", кто вернулся из плена, нет. Они стараются держаться подальше, предпочитают политическую карьеру или отправляются в Европу», — рассказал он.

По словам Гагина, многие из них едут в Великобританию, становятся военными журналистами, блогерами и инструкторами, и «воевать с русскими уже не хотят». Помимо этого, считает эксперт, «азовцы» не попали в обменные списки, поскольку представляют опасность для Владимира Зеленского и угрожают его власти.

Ранее командир 12-й бригады батальона «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис пожаловался, что в ходе обмена пленными Россия не вернула Украине служивших в батальоне солдат.