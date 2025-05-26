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13:36, 26 мая 2025Спорт

Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

Норвежская лыжница Йохауг решила не выступать на Олимпиаде-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Тереза Йохауг

Тереза Йохауг. Фото: Marius Simensen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг решила не выступать на Олимпиаде-2026. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Возвращение в команду этой зимой было настоящим приключением, но, несмотря на то, что я по-прежнему люблю кататься на лыжах, я чувствую острую потребность уделять больше времени семье», — заявила 36-летняя спортсменка. Она отметила, что будет болеть за сборную с трибун.

В августе 2024-го Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва и рождения дочери. В завершившемся сезоне она выиграла общий зачет «Тур де Ски».

Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские лыжники на данный момент не допущены до турнира.

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