Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

Норвежская лыжница Йохауг решила не выступать на Олимпиаде-2026

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг решила не выступать на Олимпиаде-2026. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Возвращение в команду этой зимой было настоящим приключением, но, несмотря на то, что я по-прежнему люблю кататься на лыжах, я чувствую острую потребность уделять больше времени семье», — заявила 36-летняя спортсменка. Она отметила, что будет болеть за сборную с трибун.

В августе 2024-го Йохауг возобновила карьеру после двухлетнего перерыва и рождения дочери. В завершившемся сезоне она выиграла общий зачет «Тур де Ски».

Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Российские лыжники на данный момент не допущены до турнира.