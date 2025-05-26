Сикорский: МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за демонтажа барельефов

МИД Польши передал России ноту протеста в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«Дипломатическая нота уже передана», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что 16 мая мемориальный комплекс «Медное» сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на Польском воинском кладбище, поскольку они были установлены с нарушением законодательства РФ. При этом Польша с 2017 года демонтирует монументы, которые, по мнению польских властей, связаны с коммунизмом или тоталитарным строем.

Ранее польская консервативная газета Myśl Polska отметило усилия России для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Издание написало, что в европейских странах победу над нацизмом в последнее время уже не празднуют, лишь вспоминая окончание мирового конфликта.