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11:48, 26 мая 2025Мир

Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

Сикорский: МИД Польши передал РФ ноту протеста из-за демонтажа барельефов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Inquam Photos / Malina Norocea / Reuters

МИД Польши передал России ноту протеста в связи с демонтажем барельефов польских военных наград на мемориальном комплексе «Медное» в Тверской области. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF24.

«Дипломатическая нота уже передана», — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что 16 мая мемориальный комплекс «Медное» сообщил о демонтаже барельефов польских воинских наград на Польском воинском кладбище, поскольку они были установлены с нарушением законодательства РФ. При этом Польша с 2017 года демонтирует монументы, которые, по мнению польских властей, связаны с коммунизмом или тоталитарным строем.

Ранее польская консервативная газета Myśl Polska отметило усилия России для сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Издание написало, что в европейских странах победу над нацизмом в последнее время уже не празднуют, лишь вспоминая окончание мирового конфликта.

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