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08:06, 26 мая 2025Мир

Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации России

Польша подняла истребители в воздух из-за активности дальней авиации России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Польша второй день подряд подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации России. Об этом заявили в Оперативном командовании польских Вооруженных сил, сообщает RFM24.

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были запущены все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

25 мая авиацию Польши и стран-союзников также подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. В воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности.

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