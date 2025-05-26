Польша подняла в воздух истребители из-за активности авиации России

Польша подняла истребители в воздух из-за активности дальней авиации России

Польша второй день подряд подняла в воздух истребители из-за активности дальней авиации России. Об этом заявили в Оперативном командовании польских Вооруженных сил, сообщает RFM24.

«Обратите внимание, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, связанный с началом эксплуатации в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были запущены все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности польского воздушного пространства.

25 мая авиацию Польши и стран-союзников также подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. В воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности.