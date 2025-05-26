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15:07, 26 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал об одобрении американской визы

Комик Дедищев заявил, что консул посмотрел его видео перед одобрением визы в США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Популярный российский стендап-комик Павел Дедищев рассказал, что во время собеседования американский консул просмотрел его стендап-видео из социальных сетей, а после этого сообщил, что его виза в США одобрена. Об этом он заявил в проекте «Подкаст Абрамова», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Дедищева, в анкете на американскую визу ему необходимо было оставить ссылки на социальные сети, которые затем просмотрел консул во время личного интервью с ним. Комик отметил, что опубликованные им короткие видео оказали положительное влияние на итоговое решение консула.

«Он открывает Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), мою страницу, и включает что-то, смотрит рилсы. Листает, рилсов пять посмотрел. Потом возвращается ко мне и такой все: "Вам одобрена виза"», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Дедищев и юморист из Казахстана Евгений Чебатков попали в аварию во время совместного путешествия по США. По словам комика, ДТП случилось, когда они проезжали штат Нью-Мексико. Дедищев пояснил, что их машина налетела на некий посторонний предмет на дороге.

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