Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:30, 26 мая 2025Забота о себе

Пожилым людям назвали полезную привычку для увеличения продолжительности жизни

Эндокринолог Павлова: Активность по утрам увеличивает продолжительность жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Maria Ivanova / Unsplash

Физическая активность в утренние часы продлевает жизнь. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Эндокринолог уточнила, что у пожилых людей, которые были наиболее активными в утренние часы, сердце и легкие были в лучшем состоянии, чем у тех, кто был более активным днем или вечером. Кроме того, по словам врача, занятия спортом в первой половине дня увеличивали общую продолжительность жизни.

Павлова предположила, что причина таких результатов в том, что ранний подъем в соответствии с циркадными ритмами усиливает положительный эффект от физической активности. Она назвала привычку рано вставать полезной для увеличения продолжительности жизни, особенно для людей старше 65 лет. «Даже простая привычка гулять утром может стать вкладом в долголетие», — заявила врач.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Ранее кардиолог Владимир Глаголев предупредил об опасности высокого артериального давления. По его словам, если недооценивать гипертонию, значительно повышается риск преждевременной смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тактика России изменилась». ВСУ признали провал своей системы ПВО

    Сбившего пешехода и покинувшего место аварии курьера осудили в Москве

    Россиянин попался через 30 лет после расправы над бывшей девушкой и ее друзьями

    Путин пошутил о своей работе в КГБ

    Курортам одного региона России предрекли выход на международный уровень

    В СПЧ назвали причины отказа в переводе битцевского маньяка ближе к Москве

    США опровергли слухи о согласии ХАМАС на прекращение огня

    Туристку унизили и довели до слез в аэропорту США по нелепой причине

    Бывшего российского мэра назвали главарем ОПГ «Винни-Пухи»

    В Европе заявили об избытке военно-морских верфей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости