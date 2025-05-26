Пожилым людям назвали полезную привычку для увеличения продолжительности жизни

Эндокринолог Павлова: Активность по утрам увеличивает продолжительность жизни

Физическая активность в утренние часы продлевает жизнь. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Эндокринолог уточнила, что у пожилых людей, которые были наиболее активными в утренние часы, сердце и легкие были в лучшем состоянии, чем у тех, кто был более активным днем или вечером. Кроме того, по словам врача, занятия спортом в первой половине дня увеличивали общую продолжительность жизни.

Павлова предположила, что причина таких результатов в том, что ранний подъем в соответствии с циркадными ритмами усиливает положительный эффект от физической активности. Она назвала привычку рано вставать полезной для увеличения продолжительности жизни, особенно для людей старше 65 лет. «Даже простая привычка гулять утром может стать вкладом в долголетие», — заявила врач.

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