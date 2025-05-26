Пушилин заявил об уничтожении крупного укрепрайона ВСУ в ДНР

Пушилин: В Отрадном в ДНР уничтожен крупный укрепрайон ВСУ

В селе Отрадное Донецкой народной республики (ДНР) был уничтожен крупный укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если взять, например, великоновоселковское направление, где был за Богатырем уже освобожден населенный пункт Отрадное, что для противника крайне затруднительная история. И в целом, укрепрайон противника был по сути уничтожен», — рассказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что на ситуацию на фронте также влияет взятие Вооруженными силами (ВС) России Романовки в ДНР.