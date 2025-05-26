Путин заявил о важности суверенитета для России

Президент Путин: Без экономического суверенитета РФ невозможен никакой другой

Без экономического суверенитета России невозможен никакой другой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов, пишет РИА Новости.

По его словам, нельзя не отметить тот вклад, что внес бизнес в улучшение различных процессов. В частности, участие в развитии экономики успешно принимает и молодое поколение предпринимателей, подметил Путин.

Политик пояснил, что дело касается возрождения сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов. Молодым бизнесменам удается укрепить суверенитет, в том числе «промышленный, технологический, финансовый». «А без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», — сообщил Путин.

Также глава государства заявил, что в 2024 году рост российской экономики составил 4,3 процента, что стало хорошим показателем. Путин подчеркнул, что этот рост не был локальным, характерным лишь для некоторых отраслей. Он охватил самый широкий спектр направлений.

Например, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин утверждал, что за последние пять лет среднегодовой темп роста IT-отрасли, являющейся одной из ключевых секторов российской экономики, составил почти 28 процентов. Вклад отрасли в российский ВВП за отчетный период вырос практически вдвое, отметил он.