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08:07, 26 мая 2025Мир

Раскрыта возможная тема новых переговоров по Украине

РИА Новости: Санкции против России могут стать предметом переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash

Дипломатический источник в Анкаре предположил, какие темы могут обсуждаться в ходе переговорного процесса по Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Информатор раскрыл возможную тема новых переговоров по Украине и допустил, что на встречах могут обсуждать санкции Запада против России

«На каком-то этапе это станет предметом переговорного процесса. Все будет зависеть как раз от хода переговоров. Но пока рано делать какие-либо выводы», — подчеркнул он.

Ранее источник заявил, что сейчас нет уверенности в проведении переговоров по урегулированию конфликта на Украине именно в Турции. «Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка», — признал собеседник.

16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошли первые за три года переговоры России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

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