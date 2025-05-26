«Реал Сосьедад» поздравил Захаряна с днем рождения на русском языке

«Реал Сосьедад» поздравил Арсена Захаряна с днем рождения на русском языке

Испанский клуб «Реал Сосьедад» поздравил российского полузащитника Арсена Захаряна с днем рождения. Поздравление появилось на странице команды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Реал Сосьедад» добавила на изображение надпись «С днем рождения» на русском языке. Игроку исполнилось 22 года.

Захарян пропустил большую часть сезона-2024/2025 из-за травмы бедра. Всего за год хавбек провел за команду четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну передачу.

Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад», заключенный в августе 2023-го, действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.