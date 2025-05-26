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13:30, 26 мая 2025Культура

Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

Режиссер Клим Шипенко заявил, что пока не планирует снимать «Вызов 2»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Клим Шипенко

Клим Шипенко. Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Режиссер «Вызова» Клим Шипенко ответил на вопрос о том, планирует ли он снимать вторую часть фильма. Его цитирует ТАСС.

«Съемки продолжения пока не планируются», — сказал кинематографист.

Ранее актриса Юлия Пересильд рассказала, что ее полет в космос плохо отразился на здоровье матери.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет актриса Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

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