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13:54, 26 мая 2025Бывший СССР

Рогов раскрыл конфликт между Зеленским и «Азовом»

Член ОП Рогов заявил о зреющем конфликте между Зеленским и «Азовом»
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Между командой президента Украины Владимира Зеленского и националистическим батальоном «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зреет конфликт. Так председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов прокомментировал «Ридусу» недовольство командира 12-й бригады нацбата Дениса Прокопенко завершенным 25 мая обменом пленными с Россией по формуле «1000 на 1000».

Последний ранее заявил, что из российского плена не вернули ни одного азовца. По его словам, «это выглядит как издевательство над теми бойцами, кому давали гарантии и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмен».

«Переданные украинские военнопленные — это заявка со стороны режима Зеленского», — отреагировал на это Рогов. По его мнению, политик не хочет возвращения азовцев в республику, если в списках не оказалось ни одного бойца этого подразделения. Спикер пояснил, что Зеленскому не нужно усиление «Азова» на подконтрольных ему территориях.

«Возможно, между Зеленским и „Азовом“ созрел или зарождается конфликт. (...) Чем меньше у „Азова“ штыков, тем легче Зеленскому будет с ним разобраться», — уточнил общественный и политический деятель.

Ранее сообщалось, что переданным Киеву в рамках обмена с Москвой украинским пленным, которого командир 12-й бригады нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко назвал подонком, мог быть солдат Анатолий Тараненко.

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