Россияне описали подъезд мечты

Россияне захотели видеть в подъездах высокие потолки и камеры наблюдения

Россияне поделились описанием подъезда мечты — в нем они хотели бы видеть камеры видеонаблюдения и высокие потолки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.

О важности высоких потолков заявили 18 процентов опрошенных. Столько же хотели бы видеть в отделке качественные материалы. Для 10 процентов значимыми оказались природные материалы, для восьми — стеклянные двери. Для 46 процентов респондентов сочетание всех перечисленных факторов влияет на образ хорошего подъезда.

Что касается безопасности, для 17 процентов важны огнестойкие материалы в отделке, для 13 процентов — камеры видеонаблюдения. Домофон и противопожарные двери упомянули соответственно шесть и семь процентов опрошенных. Для 57 процентов россиян важно сочетание всех перечисленных факторов.

В местах общественного пользования камеры наблюдения хотели бы видеть 30 процентов респондентов, для 14 процентов важно наличие мест для хранения колясок и велосипедов. Больше лифтов хотели бы 11 процентов, больше света в подъезде — восемь процентов.

Ранее россияне рассказали о загородном доме мечты. Готовое жилье предпочли бы купить 45 процентов опрошенных, 43 процента готовы приобрести недостроенный дом. Популярнее всего среди россиян оказались двухэтажные загородные дома (57 процентов), одноэтажные интересны 29 процентам, кирпичный дом хотел бы 31 процент, столько же — деревянный.