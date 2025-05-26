Россиянин попался через 30 лет после расправы над бывшей девушкой и ее друзьями

В Норильске арестовали мужчину, убившего четверых 30 лет назад

В Норильске арестовали мужчину, расправившегося с четырьмя людьми 30 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным следствия, в 1995 году мужчина жил с 20-летней девушкой из Норильска. У них регулярно происходили ссоры, и он применял насилие, затем они расстались. В июне того же года потерпевшая, находясь в компании общих знакомых, призналась фигуранту в неверности.

Вечером 22 июня обвиняемый пригласил бывшую девушку, ее 19-летнюю подругу и двоих товарищей встретиться в квартире их общего знакомого. Предположив, что один из мужчин встречается с его бывшей, фигурант начал конфликт на почве ревности. У него при себе был пистолет, из которого он произвел не менее 17 выстрелов в присутствующих. Потерпевшие получили несовместимые с жизнью ранения. После этого стрелок скрылся с места преступления, улетев в Москву.

В 1995 году его задерживали по подозрению в преступлении, но уголовное дело прекратили из-за нехватки доказательств.

В 2025 году в ходе работы по раскрытию дел прошлых лет следователи СК совместно с МВД провели следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате были получены неопровержимые доказательства его причастности к расправе над четырьмя людьми. Следователи повторно допросили свидетелей, и один из них признался, что обеспечил фигуранту алиби на ту ночь, сообщив, что находился с ним в другом месте.

В апреле фигуранта задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

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