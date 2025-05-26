Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и был задержан благодаря камерам

В Башкирии суд арестовал мужчину, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю

В Башкирии суд арестовал 21-летнего местного жителя, пытавшегося изнасиловать 16-летнюю девушку в подъезде. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета (СК) России по региону Евгений Каневский.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ.

По версии следствия, днем 23 мая в подъезде дома на улице Мира в Уфе обвиняемый напал на школьницу и попытался ее изнасиловать. Несовершеннолетняя начала кричать и просить о помощи, ей также удалось позвонить брату. В результате нападавший скрылся с места происшествия. Его удалось задержать после анализа данных с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала весь маршрут.

Ранее в Луганской народной республике 33-летний местный житель расправился с 17-летней девушкой при попытке ее изнасилования.