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16:30, 26 мая 2025Экономика

Российская пшеница подешевела

Русагротранс: Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили падать
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжили падать. Об этом со ссылкой на аналитиков Русагротранса сообщает «Интерфакс».

За последнюю неделю стоимость зерна с поставкой из РФ упала с 248 долларов за тонну до 225-229 долларов. В то же время стоимость французской пшеницы снизилась до 229 долларов, румынской — до 246 долларов, аргентинской — до 233 долларов, австралийской — до 247 долларов. Американское зерно подорожало сразу на семь долларов, до 226 за тонну.

Зерно дорожало на фоне засухи на юге России, жары в Китае и ухудшения состояния посевов в США. Однако после ситуация изменилась.

«Дожди в Центральной России и в большей части Поволжья будут поддерживать благоприятные условия для развития посевов», — пояснили в Русагротрансе.

В середине мая стоимость фьючерсных контрактов на июльские поставки пшеницы в моменте упали до девятимесячного минимума и достигли отметки примерно в 190 долларов за тонну. Котировки падали до уровня примерно в 189,23 доллара за тонну впервые с июля 2024 года. Максимальный показатель в 2025-м был достигнут в феврале. В сравнении с ним майский результат просел более чем на 17 процентов.

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