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04:30, 26 мая 2025Россия

Российские школьники назвали самый сложный экзамен

Школьники назвали экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Российские школьники назвали экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ, об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы «Умскул».

Таковым его считают 27 процентов девятиклассников и каждый пятый выпускник 11 класса. На втором месте математика и профильная математика. Также по сложности лидирует обществознание, хотя этот предмет является одним из самых популярных, его выбирают 44 процента сдающих ОГЭ и 38 процентов сдающих ЕГЭ.

По мнению школьников, результат на экзамене в наибольшей мере зависит от уровня знаний и подготовки, так считают 85 процентов. Чуть больше трети одиннадцатиклассников готовятся к сдаче ЕГЭ 3-4 часа в день, выпускники девятых классов по 1-2 часа.

Важными факторами учащиеся считают везение и уровень стресса. Больше трети сталкиваются с эмоциональным выгоранием. Справиться с этим ребятам помогает отдых, музыка и разговоры с близкими.

Ранее стало известно, что правила пересдачи ЕГЭ для выпускников в этом году не изменятся. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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