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10:35, 26 мая 2025Россия

Военный рассказал подробности вывоза техники ВСУ из российского приграничья

Известия: Бойцы ВС РФ восстанавливали и вывозили технику ВСУ из Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные вывозили трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области после того, как восстанавливали ее. Подробности вывоза вооружения из российского приграничья рассказал механик-водитель с позывным Динамит, пишут «Известия».

По его словам, у бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) была задача перевезти трофейную машину в безопасное место, чтобы потом перенаправить ее в пункт временной дислокации ремонтного цеха, но до этого ее еще нужно было восстановить, что вызывало определенные трудности.

«Немножко не хватало запчастей», — отметил Динамит. В частности, он рассказал о бронетранспортере ВСУ, который был заминирован и подбит. «Мы разминировали его, провели работы с ним, взяли, запустили двигатель через какое-то время (...) Он был подбитый. Получается, мы его восстановили, отремонтировали», — заключил российский механик-водитель.

Ранее сообщалось, что в Курской области остаются десятки единиц подбитой техники НАТО. В их числе — танк Leopard и бронетранспортеры западного производства.

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