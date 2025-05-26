Военный рассказал подробности вывоза техники ВСУ из российского приграничья

Российские военные вывозили трофейную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области после того, как восстанавливали ее. Подробности вывоза вооружения из российского приграничья рассказал механик-водитель с позывным Динамит, пишут «Известия».
По его словам, у бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) была задача перевезти трофейную машину в безопасное место, чтобы потом перенаправить ее в пункт временной дислокации ремонтного цеха, но до этого ее еще нужно было восстановить, что вызывало определенные трудности.
«Немножко не хватало запчастей», — отметил Динамит. В частности, он рассказал о бронетранспортере ВСУ, который был заминирован и подбит. «Мы разминировали его, провели работы с ним, взяли, запустили двигатель через какое-то время (...) Он был подбитый. Получается, мы его восстановили, отремонтировали», — заключил российский механик-водитель.
Ранее сообщалось, что в Курской области остаются десятки единиц подбитой техники НАТО. В их числе — танк Leopard и бронетранспортеры западного производства.