Российского актера из сериала «След» приговорили к девяти годам по делу о фейках

В Москве суд приговорил к девяти годам актера Хабарова по делу о фейках

В Москве суд приговорил к девяти годам актера Андрея Хабарова по делу о фейках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

В 2022 году Хабаров осудил специальную военную операцию (СВО). Он разместил во «ВКонтакте» видео обстрела города Николаев, а затем покинул территорию Россию. Актер проживает в Грузии и в социальных сетях жалуется на удаление его постов о «преступлениях Российской армии», также называет Курск украинским городом.

В октябре 2024 года суд заочно его арестовал и объявил в международный розыск.

Суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима. Срок наказания начнется с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Ранее сообщалось, что обвиняемому в разжигании ненависти к участникам СВО комику продлили арест.