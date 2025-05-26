Сотрудники ФСБ пресекли деятельность украинской преступной группы в российском регионе

В Калининградской области задержали участников украинской преступной группы

В Калининградской области задержали участников украинской преступной группы. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 272.1 («Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и распространения») УК РФ.

По данным следствия, организатором преступного сообщества был представитель украинской спецслужбы. Члены группы перенаправляли телефонные звонки через интернет в мобильные сети, используя для этого сим-боксы. Целью были мошеннические действия для хищения чужого имущества, информации и другие преступления. Сотрудники ФСБ задержали фигурантов преступного сообщества.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств их деятельности и возможного вовлечения россиян в совершение преступлений по заданию спецслужб Украины.

За данные преступления им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух хакеров за попытку кражи данных компании и банка.