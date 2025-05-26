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10:24, 26 мая 2025Наука и техника

В космосе обнаружили «скопление душ»

В космосе нашли аномальные всплески энергии, названные «скоплениями душ»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Smilyk Pavel / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка (США) обнаружили редкую электромагнитную активность в космосе. Об этом сообщается на сайте организации.

В материалах говорится, что в определенных участках космоса были найдены аномальные всплески энергии, похожие на отблески молнии. По словам специалистов, подобные вспышки могут указывать на нахождение магнитных полей, которые формируются в специфических участках.

С помощью высокоточных телескопов удалось зафиксировать, что подобные всплески энергии простираются на несколько километров каждый. Специалисты допустили возможность существования ранее неизвестных форм энергии во вселенной, которые они условно обозначали названием «скопление душ».

Ученые заявили, что подобные формы энергии ранее были не замечены из-за несовершенного оборудования. По словам американских исследователей, они продолжают работу и верят, что дальнейшие наблюдения позволят больше узнать о взаимодействии человека и космоса.

Ранее ученые из Университета Геттингена выяснили, что металлы из ядра Земли поднимаются наверх вместе с раскаленной мантией. Это открытие меняет представления о «герметичности» земного ядра.

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