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09:42, 26 мая 2025Россия

Стало известно о бое четырех российских солдат с десятикратно превосходящими силами ВСУ

RT: Группа из четырех российских солдат уничтожила 40 бойцов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группа из четырех российских солдат уничтожила 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О бое с десятикратно превосходящими силами противника в ДНР стало известно из рассказа артиллериста из Сургута с позывным Нищий, который исполнял обязанности командира расчета, передает RT.

Как рассказал командир, задание защитить штурмовиков от удара ВСУ было получено в марте 2025 года, когда российские военные взяли опорный пункт противника, но тот пошел в контратаку.

По его словам, сначала ВСУ атаковали группу из четырех российских бойцов FPV-дроном. «Я быстро скомандовал ребятам, чтобы прыгали в блиндаж. Метров 15 было до дрона, он заходил на атаку. Расстрелял его очередью из автомата. Все машинально сделал, времени думать не было», — вспомнил Нищий.

Он добавил, что после этого его группа открыла огонь по наступавшим солдатам ВСУ из гаубицы. Им удалось уничтожить 40 человек и боевую машину пехоты иностранного производства.

Издание пишет, что российского командира наградили медалью «За храбрость» II степени. После отпуска он вернулся на передовую.

Ранее боец 51-й армии ВС России с позывным Серый рассказал о ликвидации снайперши в составе группы наемников, которая расположилась в пятиэтажном здании и пыталась блокировать наступление российских военных.

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