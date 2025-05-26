Стало известно о формировании «очень красивого котла» для ВСУ на одном направлении

Российские военные формируют «очень красивый котел» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».
«Говорят, что после войны бывшие солдаты ВСУ будут друг друга спрашивать: "А ты в каком котле служил?"» — пишут авторы публикации.
Сообщается о боях за населенный пункт Заря, а также об освобождении от ВСУ Игнатовки и Старой Николаевки.
Ранее в российских силовых структурах рассказали, что взятие военнослужащими населенного пункта Романовка дает возможность блокировать бойцов ВСУ у Константиновки в ДНР.