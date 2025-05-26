Стало известно о формировании «очень красивого котла» для ВСУ на одном направлении

Российские военные начали формировать котел на константиновском направлении

Российские военные формируют «очень красивый котел» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Говорят, что после войны бывшие солдаты ВСУ будут друг друга спрашивать: "А ты в каком котле служил?"» — пишут авторы публикации.

Сообщается о боях за населенный пункт Заря, а также об освобождении от ВСУ Игнатовки и Старой Николаевки.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что взятие военнослужащими населенного пункта Романовка дает возможность блокировать бойцов ВСУ у Константиновки в ДНР.