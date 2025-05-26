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13:07, 26 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о начале репрессий в Харькове

Украинские спецслужбы организовали репрессии в Харькове и Харьковской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские спецслужбы организовали массовые репрессии в Харькове и Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Местный житель рассказал каналу, что людей задерживают и увозят без всякого следствия. Он добавил, что спецслужбы арестовывают случайных людей, потому что в большинстве случаев основанием для задержания являются доносы. По его словам, власти разыскивают наводчиков и корректировщиков, которые могли бы передавать координаты военных объектов российским войскам.

Канал отметил, что репрессии проходят в основном в Купянске, где также разыскиваются чиновники бывших российских администраций. Авторы канала предположили, что происходящее связано с идущим наступлением Российской армии.

Ранее российские военные отбили контратаку Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области. В результате украинские военные потеряли танк и около 40 бойцов.

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