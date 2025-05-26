Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

FT: Украина подготовила для ЕС документ с планами новых санкций против России

Украина подготовила для Европейского союза (ЕС) документ с планами новых санкций против России. Об этом пишет The Financial Times (FT) со ссылкой на оказавшийся в распоряжении проект.

Как сообщается, офисом президента Украины Владимира Зеленского был разработан документ под названием «Предлагаемые следующие санкционные шаги для ЕС». По мнению Киева, ЕС должен ввести ограничения против десятков физических и юридических лиц в энергетическом и финансовом секторах, а также в военно-промышленном комплексе России.

Дополнительные подробности о возможных объектах санкций не раскрываются. Отмечается, что власти Украины пошли на эти меры после массированных атак Вооруженных сил России на объекты военно-промышленного комплекса и инфраструктуры страны.

Ранее издание The Economist раскрыло проблемы ЗРК Patriot на Украине. Авторы уточняют, что на вооружении у Киева находится порядка восьми таких батарей, которые в основном и применяются странами Запада.