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14:24, 26 мая 2025Экономика

Суд поддержал Банк России в споре из-за «Ежика в тумане»

ТАСС: Суд отклонил иск художницы Ярбусовой к Банку России
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Иск художницы Франчески Ярбусовой к Банку России отклонен Мещанским районным судом Москвы. Об этом сообщило ТАСС.

Истица обвиняла регулятор в нарушении авторских прав на изображение одного из персонажей мультфильма «Ежик в тумане». Теперь она собирается обжаловать вынесенное решение в суде апелляционной инстанции. Ярбусова убеждена, что ЦБ пренебрег ее исключительными правами, когда использовал результаты интеллектуальной деятельности художницы без ее разрешения и указания авторства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Центральный банк РФ решил выпустить в обращение памятные монеты «Ежик в тумане», изготовленные из серебра и недрагоценных металлов. На оборотной стороне серебряной монеты размещено выполненное в рельефе цветное изображение героя мультфильма, который стоит на холме на фоне туманного пейзажа.

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