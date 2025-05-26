Суд поддержал Банк России в споре из-за «Ежика в тумане»

ТАСС: Суд отклонил иск художницы Ярбусовой к Банку России

Иск художницы Франчески Ярбусовой к Банку России отклонен Мещанским районным судом Москвы. Об этом сообщило ТАСС.

Истица обвиняла регулятор в нарушении авторских прав на изображение одного из персонажей мультфильма «Ежик в тумане». Теперь она собирается обжаловать вынесенное решение в суде апелляционной инстанции. Ярбусова убеждена, что ЦБ пренебрег ее исключительными правами, когда использовал результаты интеллектуальной деятельности художницы без ее разрешения и указания авторства.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Центральный банк РФ решил выпустить в обращение памятные монеты «Ежик в тумане», изготовленные из серебра и недрагоценных металлов. На оборотной стороне серебряной монеты размещено выполненное в рельефе цветное изображение героя мультфильма, который стоит на холме на фоне туманного пейзажа.