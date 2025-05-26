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15:01, 26 мая 2025Мир

Трамп назвал Байдена отбросом

Трамп назвал администрацию Байдена отбросами за миграционную политику
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Члены бывшей американской администрации Джо Байдена являются отбросами, которые за четыре года нахождения у власти пытались разрушить страну, позволив миллионам людей нелегально въехать на территорию США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«С Днем поминовения всех, даже тех отбросов, которые потратили последние четыре года, пытаясь разрушить нашу страну с помощью извращенных радикальных левых умов, позволив 21 миллиону людей незаконно въезжать в США через открытую границу, которую мог одобрить только некомпетентный президент», — отметил глава государства.

Трамп выразил надежду, что американские судьи «спасут США от решений монстров, которые хотят, чтобы страна попала в ад». При этом глава Белого дома призвал не бояться и пообещал «сделать Америку снова великой и безопасной».

20 мая Трамп заявил, что Байден, находясь у власти, не подписывал официальные документы самостоятельно. По мнению президента США, реальное управление в период власти Байдена осуществляли «радикальные левые лунатики», имевшие доступ к автоподписи главы государства.

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