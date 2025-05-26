Трамп запланировал сказать что-то хорошее в ближайшие два дня

Трамп заявил, что в переговорах США и Ирана удалось достичь серьезного прогресса

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по ядерной сделке с Ираном в Риме прошли очень хорошо, и пообещал поделиться позитивными новостями в ближайшие дни. Слова американского лидера передает агентство Associated Press.

«У нас были очень, очень хорошие переговоры с Ираном. И я не знаю, смогу ли я рассказать вам что-то хорошее или плохое в течение следующих двух дней, но у меня есть ощущение, что я могу рассказать вам что-то хорошее», — сказал он.

Трамп подчеркнул, что Вашингтону, по его мнению, удалось достичь в переговорах с Тегераном «реального, серьезного прогресса».

Пятый раунд непрямых переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе стартовал в Риме 23 мая. Иранскую делегацию возглавил глава МИД республики Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры с Ираном по ядерной программе идут в верном направлении.