Центробанк начнет публиковать данные о внешней торговле России позже

ЦБ: Оценки торгового баланса РФ опубликуют на 45-й день после отчетного периода

Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Как уточняется в сообщении регулятора, делать это теперь будут на 45-й календарный день после отчетного периода.

Решение о том, чтобы начать делиться данными позже в Центробанке (ЦБ) объяснили необходимостью получения большего их набора.

«Новые сроки соответствуют существующей международной практике публикации ежемесячных показателей статистики внешнего сектора и срокам публикации данных по внешней торговле РФ», — указали в ЦБ.

Согласно новому графику, уточненная оценка платежного баланса за апрель 2025 года будет опубликована 16 июня, а первая оценка майского показателя — уже 11 июля.

Предварительную оценку апрельского платежного баланса ЦБ разместил на сайте 19 мая. В ней говорилось, что профицит торгового баланса России (соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров) сократился месяц к месяцу почти на треть, составив в апреле 9 миллиардов долларов после 11,8 миллиарда в марте.