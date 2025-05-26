Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:41, 26 мая 2025Экономика

Центробанк начнет публиковать данные о внешней торговле России позже

ЦБ: Оценки торгового баланса РФ опубликуют на 45-й день после отчетного периода
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России принял решение изменить сроки формирования и публикации на сайте ежемесячной оценки платежного баланса страны. Как уточняется в сообщении регулятора, делать это теперь будут на 45-й календарный день после отчетного периода.

Решение о том, чтобы начать делиться данными позже в Центробанке (ЦБ) объяснили необходимостью получения большего их набора.

«Новые сроки соответствуют существующей международной практике публикации ежемесячных показателей статистики внешнего сектора и срокам публикации данных по внешней торговле РФ», — указали в ЦБ.

Согласно новому графику, уточненная оценка платежного баланса за апрель 2025 года будет опубликована 16 июня, а первая оценка майского показателя — уже 11 июля.

Предварительную оценку апрельского платежного баланса ЦБ разместил на сайте 19 мая. В ней говорилось, что профицит торгового баланса России (соотношение стоимости экспортированных и импортированных товаров) сократился месяц к месяцу почти на треть, составив в апреле 9 миллиардов долларов после 11,8 миллиарда в марте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Норвежская лыжница-чемпионка не выступит на Олимпиаде-2026

    В ВСУ признали неспособность защитить Киев

    Крупнейшая нефтедобывающая компания мира задумалась о продаже активов

    Россияне потеряли интерес к одному виду кредитов

    Дыру размером с кулак нашли на животе курского пенсионера после расправы ВСУ

    Раскрыта правильная стратегия борьбы с перхотью

    Режиссер «Вызова» ответил на вопрос о второй части фильма

    Сайт «Царьграда» заблокировали в Азербайджане

    Зима внезапно вернулась в несколько российских регионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости