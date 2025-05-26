У Леры Кудрявцевой захотели отсудить крупную сумму

Страховая компания подала в суд на Леру Кудрявцеву после потопа

Страховая компания подала в суд на телеведущую Леру Кудрявцеву после потопа в ее квартире, из-за которого пострадало жилье соседей. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам Кудрявцевой, истец требует большую компенсацию, однако она намеренна доказать свою невиновность. Ведущая подчеркнула, что коммунальная авария произошла из-за ТСЖ. «Взорвалась батарея, когда были сильнейшие морозы. Я была в отпуске. У меня лопнула батарея, вылетела пробка, и пошел кипяток», — рассказала звезда.

Кудрявцева добавила, что ее собственная квартира сильно пострадала от воды. При этом жилье телеведущей, в отличие от соседского, не было застраховано.

Потоп произошел в феврале 2022 года. Ранее Кудрявцева опровергла сообщения о том, что ее квартиру затопил бывший возлюбленный, хоккеист Игорь Макаров.