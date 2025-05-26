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23:33, 25 мая 2025Бывший СССР

В Германии заявили о локальном обвале фронта ВСУ

Аналитик Репке: У ВСУ произошел локальный обвал фронта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошел локальный обвал фронта, российские бойцы продолжают наступление. Об этом сообщил немецкий аналитик Джулиан Репке в социальной сети X.

«Локальный обвал фронта к югу от Константиновки продолжается», — написал он. Репке уточнил, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка.

Кроме того, за последние десять дней российским бойцам удалось занять большую часть поселка Заря. Как уточняет аналитик, под контролем России находится 80 квадратных километров населенного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко назвал южнодонецкое направление самым успешным фронтом за неделю.

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