Марочко назвал южно-донецкое направление самым успешным фронтом за неделю

Южно-донецкое направление зоны спецоперации стало самым результативным у Вооруженных сил РФ за текущую неделю. Российские бойцы, согласно сводками Минобороны РФ, освободили на данном участке фронта пять населенных пунктов, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Самым результативным участком местности за истекшую неделю было южно-донецкое направление: участок от Красноармейска (украинское название — Покровск) и юго-западнее данного населенного пункта», — отметил он.

По словам Марочко, на некоторых участках местности ВС РФ вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, на некоторых — практически соединили российские войска с Запорожской областью. Эксперт уточнил, что стык Запорожской области и ДНР — участок фронта, где на данный момент «очень активно развиваются события».

Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВС России за неделю вклинились в оборону Вооруженных сил Украины у Двуречной в Харьковской области, несмотря на сопротивление украинской армии. До этого в Минобороны отчитались о взятии под контроль Радьковки Харьковской области.

