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13:25, 26 мая 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на подготовку Германии к войне с Россией

Сенатор Джабаров: Германия получит пепелище, если нападет на Россию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров пригрозил Германии пепелищем в случае войны с Россией. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Так он прокомментировал слова генерального инспектора вооруженных сил Германии Карстена Бройера об оснащении бундесвера всем необходимым к возможной войне с Россией в 2029 году.

«Я думаю, что к тому году, о котором они говорят, вот этих руководителей нынешней Германии просто у власти уже не будет, а если они готовы к войне с Россией, то получат пепелище», — сказал Джабаров.

Он добавил, что у России нет моральных обязательств перед народом Германии, так как немцы неоднократно приходили с войной.

«Там никаких других ответов не будет, будет удар такой, что может оказаться для Германии последним», — пояснил сенатор.

Ранее ФРГ Фридрих Мерц заявил о том, что Германия обеспечит свою армию всем необходимым финансированием, чтобы сделать ее сильнейшей в Европе.

Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в этом году.

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