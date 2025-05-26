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23:17, 25 мая 2025Россия

В Госдуме прокомментировали идею ужесточить продажу противозачаточных препаратов

Депутат Дрожжина: Необходимости в регулировании продажи противозачаточных нет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сейчас отсутствует необходимость в регулировании продажи противозачаточных препаратов. Эта идея не обсуждалась в комитете Госдумы по охране здоровья, сообщила член профильного комитета Юлия Дрожжина в беседе с РИА Новости.

«Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жесткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались», — сказала она.

Депутат при этом подчеркнула, что не следует принимать таблетки «по совету подруги». Так как это гормональный препарат, лучше обсуждать его прием с врачом, пояснила Дрожжина. Она отметила, что в этом вопросе особую роль играет просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.

Ранее депутат Татьяна Соломатина выступила с инициативой сделать противозачаточные препараты рецептурными.

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