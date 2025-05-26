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11:40, 26 мая 2025Экономика

В Госдуму внесли проект о выплатах для одной категории россиян

РИА Новости: В ГД внесли на рассмотрение законопроект о выплатах для домохозяек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму (ГД) законопроект о выплатах для домохозяек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

По задумке инициаторов, подобная мера станет дополнительной господдержкой российских домохозяйств и подспорьем для их бюджета. Если законопроект одобрят, такого рода выплаты станут ежемесячными. Рассчитывать на подобные дотации смогут домохозяйки, занимающиеся в том числе уходом за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также за нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

Согласно основным положениям законопроекта, право на подобные выплаты получат трудоспособные неработающие граждане, проживающие на территории России. В то же время рассчитывать на дотации не смогут занятые на основном месте работы. Для получения ежемесячных выплат необходимо заниматься только ведением домашнего хозяйства, уточняется в пояснительной записке. Люди, которые недавно стали гражданами РФ, смогут претендовать на такого рода дотации только после пяти лет проживания в стране с даты получения российского паспорта, заключается в документе.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предложил ввести в стране фиксированный налог на доходы физических лиц и взнос в Фонд обязательного медицинского страхования для «профессиональных бездельников». Подобная инициатива не встретила поддержки у большинства граждан. С этой идеей согласились только 17 процентов опрошенных, а против выступили 63 процента. В качестве возражений последние задались вопросом по поводу источника средств для уплаты налога, например, домохозяйками или взрослыми детьми. Если же бремя ляжет на плечи мужей или отцов, то им придется платить дважды.

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