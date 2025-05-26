Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:34, 26 мая 2025Интернет и СМИ

В Канаде усомнились в легитимности Зеленского

РИА Новости: Канадский журналист назвал Зеленского де-факто лидером Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Канадский журналист, пожелавший остаться анонимным, заявил о нелегитимности Владимира Зеленского. Об этом он высказался в разговоре с РИА Новости.

«Год назад его срок по сути истек. Поэтому я называю его де-факто лидером Украины, не имеющим легитимности», — сказал собеседник агентства.

Он указал на необходимость проведения президентских выборов на Украине, подчеркнув, что только легитимный глава государства должен заключить возможное мирное соглашение с Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что легитимность Зеленского будет принципиальным вопросом при заключении мирного соглашения. При этом он отметил, что Москва продолжает контакты с действующими властями Украины для подготовки мирного договора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовила «самый страшный» с начала СВО воздушный удар по Украине. Его отменили в последний момент

    Автомобиль протаранил толпу болельщиков «Ливерпуля» во время празднования чемпионства

    Известный театральный режиссер назвал отличие москвичей от жителей других городов

    В Канаде усомнились в легитимности Зеленского

    Нежелание Киева обменивать «азовцев» объяснили

    Мерц пригрозил одной стране ЕС

    Нидерланды отправили Украине все обещанные истребители F-16

    Известная певица назвала желающих уничтожить русскую культуру

    В США оценили последствия критики Трампа в адрес Путина

    Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости