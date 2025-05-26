В Кремле допустили продолжение обмена пленными с Украиной

Песков: Продолжение практики обмена пленными с Украиной зависит от переговоров

Возможность продолжения практики массового обмена пленными между Россией и Украиной зависит от хода и результатов переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет зависеть от итогов переговоров. Конечно», — ответил представитель Кремля на соответсвующий вопрос.

Ранее военный корреспондент Александр Коц раскрыл детали обмена пленными между Россией и Украиной. Он сообщил, что Украина передала России десятки граждан, осужденных по статье о госизмене.

До этого Минобороны России сообщило о завершении обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000».