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12:33, 26 мая 2025Мир

В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

Песков о словах Трампа: Путин принимает те решения, которые необходимы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о недовольстве Путиным из-за новых атак страны на Украину. «Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков.

Ранее глава Белого дома выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.

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