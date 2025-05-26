В Кремле отреагировали на слова Трампа о Путине

Песков о словах Трампа: Путин принимает те решения, которые необходимы

Президент России Владимир Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о недовольстве Путиным из-за новых атак страны на Украину. «Президент Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков.

Ранее глава Белого дома выразил недовольство ночными ударами по Украине, в результате которых Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала конфликта. «Мы в середине переговоров, и он посылает ракеты», — заявлял Трамп, после чего допустил ужесточение антироссийских санкций.