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12:32, 26 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали продолжение переговоров с Украиной

Песков: Понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной пока нет
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout / Reuters

Понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По продолжению переговорного процесса и месту проведения пока понимания нет, нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока говорить преждевременно», — прокомментировал он.

Ранее стала известна возможная площадка для второго раунда переговоров России и Украины. Самый вероятный вариант, по информации источника, Стамбул.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы ко второму раунду переговоров. Работа над меморандумом, который обозначает позицию России по разрешению конфликта, находится в продвинутой стадии.

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