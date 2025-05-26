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21:07, 26 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в предательстве родины

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в предательстве родины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский совершает предательство родины, продолжая сражаться за навязанные интересы. В этом украинского лидера обвинил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Война за чужие интересы это предательство родины, которое совершает Зеленский», — подчеркнул Дубинский.

Он также добавил, что утверждения Киева о продолжении боевых действий до 2030 года являются бредом.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский хочет уничтожить Украину. Его цель заключается в снятии с себя ответственности перед государством, считает депутат Рады.

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