В России лесовоз сбил троих детей

В Хабаровском крае лесовоз сбил троих детей, один из них не выжил

В районе имени Лазо Хабаровского края лесовоз сбил троих детей, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла на Центральной улице в селе Георгиевка. Там водитель лесовоза, заметив троих детей, один из которых двигался по краю проезжей части, начал им сигналить и резко затормозил. Мужчина «не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства, допустил наезд на мальчика, 2015 года рождения с последующим опрокидыванием в правый кювет по ходу движения».

Как уточнили в ГИБДД, лесовоз опрокинулся в кювет, где находились еще двое детей. Их доставили в больницу с тяжелыми травмами — специалисты решают вопрос о транспортировке несовершеннолетних в краевой центр. Обстоятельства аварии еще устанавливаются

Ранее в Иркутской области лесовоз всмятку раздавил легковой автомобиль, авария попала на видео. Никто не пострадал, так как находившемуся в салоне легковушки водителю удалось выбежать на улицу.