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11:58, 26 мая 2025Россия

В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

Под Москвой приезжего задержали за символику антимигрантской организации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье уроженца Средней Азии остановили полицейские за антимигрантскую символику. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

На автомобиле Daewoo, которым управлял приезжий, заметили наклейку. Она представляет собой символику запрещенной в России и признанной экстремистской организации, отмечает издание. Теперь водителю грозит административный арест на срок до 15 суток.

Канал уточняет, что речь идет о некоей организации из Краснодара, которая была создана в 2007 году и выступало против мигрантов. Вероятно, экстремисты выбрали в качестве символики логотип английского разработчика видеоигр Pitbull Syndicate Ltd. Это изображение также связывают с некогда популярным в России сообществом автомобилистов.

Ранее жителей России предупредили о наказании за грязные машины. Автовладельцам напомнили, что за нечитаемый государственный регистрационный знак они рискуют получить штраф 500 рублей. Если будет остановлено намеренное сокрытие номера, штраф увеличивается на порядок — до 5000 рублей.

Вот это да!
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