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09:47, 26 мая 2025Экономика

В России расцвел теневой рынок в одной сфере

«Известия»: В России сложился теневой рынок хостелов для сотрудников ретейла
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

К настоящему времени в России успел сложиться теневой рынок рабочих общежитий. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты собственного расследования.

Речь идет об активизации нелегального бизнеса в сфере организации хостелов для сотрудников гипермаркетов, которые приезжают в Россию на заработки. В одной только Москве в ходе расследования журналисты посетили порядка десяти подобных мест массового проживания работников.

Обычно такого рода заведения расположены рядом с крупными торговыми центрами (ТЦ) и сетевыми магазинами. Иногда подобные места проживания находятся в тех же зданиях, что и торговые точки. Изначально сотрудникам обещают предоставить собственное жилье. Однако в реальности эти обещания не исполняются, а сами приезжие вынуждены проживать в антисанитарных условиях. Работодатели предпочитают экономить, размещая мигрантов в «клоповниках».

При этом клопы — не единственные насекомые, с которыми сталкиваются жители подобных хостелов. Такого рода помещения изобилуют тараканами, а в одной комнате могут одновременно проживать по 12-18 человек. Подобные схемы, как утверждается, активно используют некоторые федеральные продуктовые сети. Речь идет в том числе об «Ашане», «Атак» и «Метро».

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Один из таких хостелов маскируется под «Мебельный магазин». Однако на деле там расположена «общага», рассчитанная на десятки тесных комнат. Другой хостел на севере Москвы открыли прямо в здании фермерского рынка. После ночевки в подобного рода помещении потребуется полноценная дезинфекция, однако это обстоятельство не мешает сотрудникам выходить на следующий день на работу. Общежитие для сотрудников продуктовой сети «Бим», в свою очередь, расположено в обычной жилой многоэтажке. Там нет даже соответствующей вывески.

Расцвет теневого рынка рабочих общежитий фиксируется, несмотря на усиление госконтроля за мигрантами. В частности, российские власти ввели биометрическую идентификацию (дактилоскопию и фотографирование) приезжих, реестр нелегальных иностранных рабочих. Сроки же временного пребывания мигрантов сократили с полугода до трех месяцев. Нарушителям правил будет грозить высылка. Все это в итоге отталкивает желающих устроиться легально на работу в РФ, утверждают эксперты. Подавляющая же часть оформивших разрешение на работу являются низкоквалифицированными специалистами. Распространение же нелегальных общежитий для иностранных сотрудников может свидетельствовать об «адаптации» российского бизнеса к резкому ужесточению миграционного законодательства.

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