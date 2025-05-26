В ВСУ заговорили о проблемах с обороной Одессы

Monde: ВСУ признали, что защита Одессы становится затруднительной

Украинские военные признают, что защита неба над Одессой становится все более затруднительной из-за усовершенствованных дронов. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Тенденция плохая. (...) С января их аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — сказал он.

При этом один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркнул, что географические особенности Одессы затрудняют эффективное размещение антенн и использование авиации.

Ранее представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы ЗРК Patriot не могут обеспечить полной защиты от баллистических ракет.