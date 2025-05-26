Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 26 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ заговорили о проблемах с обороной Одессы

Monde: ВСУ признали, что защита Одессы становится затруднительной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa Region / Handout / Reuters

Украинские военные признают, что защита неба над Одессой становится все более затруднительной из-за усовершенствованных дронов. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на украинского военнослужащего.

«Тенденция плохая. (...) С января их аппараты летают на высоте от 2 до 3 тысяч метров над уровнем моря, вместо прежних 200 метров. Мы больше не можем достать их нашими пушками», — сказал он.

При этом один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подчеркнул, что географические особенности Одессы затрудняют эффективное размещение антенн и использование авиации.

Ранее представитель командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы ЗРК Patriot не могут обеспечить полной защиты от баллистических ракет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о небывалой огневой активности России на одном направлении

    Рекордно длинный шашлык приготовили в России

    Русский дом в Сирии прекратил свою деятельность

    SpaceX объяснила взрывы Starship

    Аналитик объяснил усиление российских ударов по Украине

    Политолог оценил заявление о работе ЕС над восстановлением контактов с Россией

    Россиянин попытался изнасиловать школьницу в подъезде и был задержан благодаря камерам

    Стали известны подробности расправы над найденной в лесу россиянкой

    Умер актер Галкин

    Рогов раскрыл конфликт между Зеленским и «Азовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости