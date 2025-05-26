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14:21, 26 мая 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили тюнингованный ГШГ

В зоне СВО заметили многоствольный пулемет ГШГ с тюнингом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Доработанный многоствольный пулемет ГШГ, который используют для борьбы с дронами, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден авиационный пулемет, установленный в кузове автомобиля. Тюнингованный ГШГ поместили на самодельный станок. Пулемет получил тепловизионный прицел с дисплеем, который позволяет стрелку поражать цели в любое время суток.

Авиационный пулемет ГШГ-7,62 приняли на вооружение в 1979 году. Изначально его разработали для вертолета Ми-24. Максимальная скорострельность пулемета с вращающимся блоком из четырех стволов составляет 6000 выстрелов в минуту. Максимальная дальность стрельбы — 1000 метров.

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