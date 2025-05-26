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16:50, 26 мая 2025Экономика

Ветер начал сносить крыши в российском городе

В Ростове-на-Дону шквалистый ветер снес кровлю здания
Мария Черкасова

Ветер начал сносить кровли крыш и деревья в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash.

На опубликованных кадрах видно дерево, которое треснуло пополам. На других кадрах мужчины переворачивают слетевшую с крыши кровлю, упавшую на парковку. В городе объявлено штормовое предупреждение. Непогода ожидается до среды, 28 мая. Ветер будет сопровождаться ливнем с градом.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что зима внезапно вернулась на Урал и в Зауралье. Снег прошел в Курганской области и на Среднем Урале, в том числе в самом Екатеринбурге. В Когалыме Ханты-Мансийского округа бушевал ветер, который повалил деревья и разрушил крышу здания. Однако синоптики отметили, что на Урале и в Зауралье снегопады возможны даже в июне.

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