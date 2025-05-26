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21:00, 26 мая 2025Мир

Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

Правительство Германии заявило, что не ожидает перезапуска «Северного потока»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Берлин не ожидает, что газопровод «Северный поток» будет перезапущен. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Майер, его цитирует ТАСС.

«Позиция правительства по „Северному потоку“ не изменилась. Мы не исходим из того, что он заработает», — заявил представитель немецкого кабмина.

Ранее высокопоставленный член партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал обсудить с Россией перезапуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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