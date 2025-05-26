Власти Германии прокомментировали перспективу перезапуска «Северного потока»

Правительство Германии заявило, что не ожидает перезапуска «Северного потока»

Берлин не ожидает, что газопровод «Северный поток» будет перезапущен. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Майер, его цитирует ТАСС.

«Позиция правительства по „Северному потоку“ не изменилась. Мы не исходим из того, что он заработает», — заявил представитель немецкого кабмина.

Ранее высокопоставленный член партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХДС и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал обсудить с Россией перезапуск газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».